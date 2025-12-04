Трамп вважає, що Путін хоче завершити війну, але "для танго потрібні двоє"

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його переговірники із зустрічі в Москві винесли враження, що російський правитель Владімір Путін хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті, передає "Європейська правда".

Він охарактеризував зустріч своїх представників із Путіним, яка відбулася 2 грудня у Москві, як хорошу.

"Президент Путін мав гарну зустріч з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом. Я не можу сказати вам, що вийде з цієї зустрічі, бо для танго потрібні двоє", – заявив Трамп.

"Коли я був у цьому офісі і казав про відсутність карт – тоді був кращий час для врегулювання. Але вони вирішили не робити цього. Тепер багато речей проти них", – зазначив президент США, вочевидь маючи на увазі сумнозвісну зустріч з президентом Володимиром Зеленським в останній день зими.

Водночас, додав Трамп, з Україною провели багато роботи і "вони були задоволені".

Президент США також ствердно відповів на уточнювальне питання журналіста, чи склалося у Кушнера і Віткоффа враження, що Путін хоче миру.

"Він хотів би завершити війну – це було їх враження. Думаю, він би хотів повернутися до нормального життя, торгівлі з США замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. У них було сильне враження, що він хоче укласти угоду", – заявив Трамп.

У Білому домі раніше повідомили, що Стівен Віткофф і Джаред Кушнер проінформували президента США Дональда Трампа та українську сторону про результати переговорів у Кремлі напередодні.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга сказав, що представники США повідомили українській стороні про результати переговорів у Москві.

Він також сказав, що українська делегація на так званих "мирних переговорах" отримала запрошення до США для раунду переговорів за підсумками зустрічей у Кремлі.