У Косово увʼязнили чоловіка за напад на миротворців НАТО у 2023 році

Суд у Приштині засудив чоловіка до тюремного ув'язнення та грошового штрафу після того, як він визнав себе винним у насильстві над військовими миротворчої місії НАТО в Косово (KFOR) у 2023 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

Обвинуваченому на імʼя Любіш Мількович інкримінували причетність до нападу на військових KFOR і косовську поліцію під час протесту у травні 2023 року в муніципалітеті Звечан.

Мількович уклав угоду про визнання провини з прокуратурою Косова, яка звинуватила його в злочинних діях нападу на службову особу та участі в групі, яка вчиняє злочинні дії та хуліганство.

Чоловіка засудили до двох років ув'язнення і грошового покарання в розмірі 14 тисяч євро.

Насильство у Звечані спалахнуло після того, як місцеві серби виступили проти вступу нових албанських міських голів до муніципальних будівель у трьох громадах на півночі Косова із сербською більшістю.

Понад 90 членів KFOR отримали поранення, подекуди тяжкі, після сутичок із сербськими демонстрантами.

Косово звинуватило в насильстві у Звечані Сербію, заявивши, що за інцидентом стоять "злочинні угруповання, наближені до президента Сербії Александра Вучича". Белград відкинув це звинувачення, заявивши, що косовський уряд прагне підштовхнути сербів "до нового конфлікту з НАТО".

НАТО неодноразово вимагав притягнути винних у насильстві до відповідальності.