В Косово посадили мужчину за нападение на миротворцев НАТО в 2023 году

Суд в Приштине приговорил мужчину к тюремному заключению и денежному штрафу после того, как он признал себя виновным в насилии над военными миротворческой миссии НАТО в Косово (KFOR) в 2023 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

Обвиняемому по имени Любиш Милькович инкриминировали причастность к нападению на военных KFOR и косовскую полицию во время протеста в мае 2023 года в муниципалитете Звечан.

Милькович заключил соглашение о признании вины с прокуратурой Косово, которая обвинила его в преступных действиях нападения на должностное лицо и участии в группе, совершающей преступные действия и хулиганство.

Мужчину приговорили к двум годам тюремного заключения и денежному наказанию в размере 14 тысяч евро.

Насилие в Звечане вспыхнуло после того, как местные сербы выступили против вступления новых албанских городских голов в муниципальные здания в трех общинах на севере Косово с сербским большинством.

Более 90 членов KFOR получили ранения, местами тяжелые, после столкновений с сербскими демонстрантами.

Косово обвинило в насилии в Звечане Сербию, заявив, что за инцидентом стоят "преступные группировки, приближенные к президенту Сербии Александру Вучичу". Белград отверг это обвинение, заявив, что косовское правительство стремится подтолкнуть сербов "к новому конфликту с НАТО".

НАТО неоднократно требовал привлечь виновных в насилии к ответственности.