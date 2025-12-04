Партія німецької "подруги Путіна" знову невдало оскаржила результати виборів

Комітет з виборчих питань Бундестагу в четвер відхилив скаргу ультралівого "Альянсу Сари Вагенкнехт" (BSW) на результати парламентських виборів у лютому 2025 року, де партії не вистачило менш як 10 тисяч голосів для подолання прохідного барʼєра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У своїй скарзі BSW – який отримав на майже 10 тисяч голосів менше, ніж було б достатньо для подолання 5-відсоткового барʼєра – стверджував, що до 32 тисяч голосів за неї або не були підраховані, або були неправильно розподілені.

Протягом кількох місяців BSW проводила кампанію за перерахунок голосів. Члени виборчої комісії отримали десятки тисяч електронних листів, деякі з яких мали на меті підкреслити важливість цього питання.

Але, як оголосив у Берліні в четвер голова комітету Бундестагу Маджит Караахметоглу, більшість членів комітету вважають заперечення BSW безпідставними.

Тепер скаргу BSW мають розглянути на пленарному засіданні Бундестагу. Якщо більшість підтримає рішення комітету, партія Сари Вагенкнехт має намір звернутися до суду.

У BSW назвали рішення очікуваним і сказали, що "тут відіграють роль політичні мотиви".

"Побоювання, що в іншому випадку BSW буде правомірно представлена в Бундестазі і що уряд (Фрідріха. – Ред.) Мерца втратить більшість, мабуть, занадто великі", – додали там.

56-річну лідерку ліворадикального BSW Сару Вагенкнехт через неодноразові проросійські заяви називають німецькою "подругою Путіна".

Раніше Вагенкнехт вимагала зняти з порядку денного перспективу членства України в НАТО. Ще вона закликала влаштувати в Німеччині референдум щодо перспективи надання Україні крилатих ракет Taurus.

У листопаді Вагенкнехт оголосила про наміри піти з посади голови BSW, рішення має затвердити зʼїзд партії у грудні.