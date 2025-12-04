Партия немецкой "подруги Путина" снова безуспешно оспорила результаты выборов

Комитет по избирательным вопросам Бундестага в четверг отклонил жалобу ультралевого "Альянса Сары Вагенкнехт" (BSW) на результаты парламентских выборов в феврале 2025 года, где партии не хватило менее 10 тысяч голосов для преодоления проходного барьера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В своей жалобе BSW, который получил почти на 10 тысяч голосов меньше, чем было бы достаточно для преодоления 5-процентного барьера, утверждал, что до 32 тысяч голосов за него либо не были подсчитаны, либо были неправильно распределены.

В течение нескольких месяцев BSW проводила кампанию за пересчет голосов. Члены избирательной комиссии получили десятки тысяч электронных писем, некоторые из которых были направлены на то, чтобы подчеркнуть важность этого вопроса.

Но, как объявил в Берлине в четверг председатель комитета Бундестага Маджит Караахметоглу, большинство членов комитета считают возражения BSW необоснованными.

Теперь жалоба BSW должна быть рассмотрена на пленарном заседании Бундестага. Если большинство поддержит решение комитета, партия Сары Вагенкнехт намерена обратиться в суд.

В BSW назвали решение ожидаемым и сказали, что "здесь играют роль политические мотивы".

"Опасения, что в противном случае BSW будет правомерно представлена в Бундестаге и что правительство (Фридриха. – Ред.) Мерца потеряет большинство, видимо, слишком велики", – добавили там.

56-летнюю лидеру леворадикальной BSW Сару Вагенкнехт из-за неоднократных пророссийских заявлений называют немецкой "подругой Путина".

Ранее Вагенкнехт требовала снять с повестки дня перспективу членства Украины в НАТО. Еще она призвала устроить в Германии референдум о перспективе предоставления Украине крылатых ракет Taurus.

В ноябре Вагенкнехт объявила о намерении уйти с поста председателя BSW, решение должно утвердить съезд партии в декабре.