Мощный шторм накрыл Грецию: закрыты школы, нарушена работа транспорта

Мощный шторм "Байрон" пронесся в пятницу над большей частью Греции, заставив закрыть школы, нарушив работу общественных служб и вызвав серьезные задержки в транспорте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

С утра интенсивные ливни накрыли Аттику, южную и восточную часть Пелопоннеса, Крит, восточную часть Центральной Греции, Эвию, Споради, восточную часть Фессалии, центральную Македонию и острова восточной и северной части Эгейского моря.

фото Ekathimerini

Власти неоднократно отправляли экстренные сообщения через систему 112, призывая жителей избегать ненужных поездок и держаться подальше от подвалов и первых этажей. О паводках сообщалось в нескольких районах, в частности в Мандра, Алимос и Керацини. Национальная автомагистраль Афины-Коринф была закрыта между Элевсиной и Коринфом из-за наводнений.

Пожарная служба сообщила, что ее оперативный центр получил 331 звонок между четвергом и 6 утра пятницы в регионах Аттика и Пелопоннес, главным образом по поводу откачки воды, удаления деревьев и помощи водителям. Большинство инцидентов за последние часы были сосредоточены в западной Аттике, включая Мандру, Неа Перамос и Мегару, тогда как в четверг бригады реагировали на проблемы в Аспропиргосе, Элевсине, Пирее, центральной части Афин и южных пригородах.

Регион Аттика приказал закрыть все начальные и средние школы в пятницу. Министерство внутренних дел заявило, что государственные служащие, которые не могут добраться до своих рабочих мест из-за шторма, будут считаться законно отсутствующими, и призвало пассажиров путешествовать только "в безопасных условиях".

Комитет по оценке рисков страны должен был собраться снова в полдень, чтобы проанализировать развитие ситуации.

Национальная метеорологическая служба (EMY) прогнозировала продолжение сильных дождей и гроз в течение утра в центральной Македонии, Фессалии, Спорадах, восточной центральной Греции, Эвии, Кикладах, Крите, восточных Эгейских островах, Додеканесе и восточной и южной Пелопоннесе.

Напомним, в ноябре непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки в Португалии, в то время как в Великобритании спасатели организуют эвакуацию людей из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.

А в октябре во французском департаменте Валь-д'Уаз пронесся смертоносный торнадо, в результате которого погиб один человек, а также получили значительные повреждения дома.