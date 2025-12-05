Вэнс заявил, что ЕС не должен атаковать американские компании "из-за мусора"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал применение цифровых правил ЕС, заявив, что ЕС не должен атаковать американские компании "из-за мусора".

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Вашингтон неоднократно просил ЕС отменить свои цифровые правила в отношении соцсетей в рамках торговых переговоров, а на прошлой неделе министр торговли США Говард Лутник снова поднял этот вопрос как явную компенсацию за отмену пошлин на сталь и алюминий.

"Ходят слухи, что Еврокомиссия оштрафует X на сотни миллионов долларов за то, что он не занимается цензурой. ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за какого-то мусора", – написал Вэнс на платформе X.

Владелец X Илон Маск поблагодарил американского чиновника, прокомментировав: "Очень благодарен".

Европейская комиссия начала официальное производство против X в соответствии с Законом о цифровых услугах в декабре 2023 года, примерно через год после того, как Маск купил Twitter и переименовал его в X.

Однако ЕС еще не завершил свое расследование, обвинив X в нарушении своих обязательств по прозрачности и синим галочкам.

Согласно правилам ЕС, компании могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их годового глобального оборота.

В августе в ЕС пообещали не ослаблять свои законы в сфере регулирования техгигантов только для того, чтобы угодить США.

Летом стало известно, что администрация Трампа дала указание американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию против Акта о цифровых услугах, чтобы добиться его изменения или отмены.