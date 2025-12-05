Сикорский: корона бы у Зеленского не упала, если бы попросил о визите к Навроцкому

Глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что хотя настойчивое требование почестей или благодарностей от Украины во время войны неуместно, президент Владимир Зеленский мог бы попросить о визите в Президентский дворец в Варшаве.

Об этом он сказал в пятницу в утреннем эфире RMF FM, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел так отреагировал на то, что Кароль Навроцкий не собирается ехать в Украину.

"Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение, но с другой стороны, президент Зеленский не потерял бы свою корону, если бы, проезжая через Польшу, попросил о визите в Президентский дворец", – заявил Сикорский.

Ведущий напомнил, что согласно дипломатическим правилам, президент с меньшим стажем посещает того, кто находится в должности дольше, но Сикорский добавил, что война меняет правила.

"Надеюсь, что это не повод для демонстрации своей неприязни к стране, которая храбро борется и держит войска Путина подальше от наших границ", – добавил Сикорский, комментируя позицию Навроцкого.

Напомним, в конце сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что Навроцкий в ближайшее время может посетить с визитом Киев.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что украинская сторона готовит двустороннюю встречу на уровне президентов, которая может состояться в ближайшие недели.

В конце октября глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сказал, что президент Украины Владимир Зеленский должен ехать в Варшаву, если он хочет встречи с Навроцким.