Bloomberg: США призвали европейцев выступить против плана ЕС по росактивам для Украины

США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Bloomberg стало известно от неназванных европейских дипломатов.

"Американские чиновники убеждали страны-члены, что эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения между Киевом и Москвой и не должны использоваться для продолжения войны, сообщили дипломаты, которые высказались на условиях анонимности", – говорится в публикации агентства.

На этой неделе ЕС выдвинул предложение использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредита в размере 90 млрд евро для покрытия экономических и военных потребностей Украины на ближайшие два года. На территории ЕС заморожено российских активов на сумму около 210 млрд евро.

Обсуждения происходят в критический для Украины момент, когда США давят на Киев, чтобы тот согласился на потенциально неравноправное мирное соглашение с Россией. Украина рискует остаться без денег в начале следующего года.

Вашингтон рассматривает российские активы как часть своих предложений по заключению мирных договоренностей с Москвой и предложил использовать их для финансирования послевоенных инвестиций под руководством США.

28-пунктный мирный план США был изменен с момента его появления в прошлом месяце, но активы остаются одним из ключевых камней преткновения, наряду со статусом украинских территорий и предоставлением Киеву надежных гарантий безопасности, по словам некоторых участников переговоров.

Европейские лидеры настаивают, что вопрос использования активов является европейским делом, поскольку замороженные средства в основном расположены в Европе.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен 3 декабря объявила два решения по финансированию Украины в 2026-2027 годах, одно из них предлагает использовать средства от замороженных российских активов в ЕС для предоставления Украине "репарационного займа".

Еще до объявления нового предложения Бельгия назвала его категорически неприемлемым.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированную поездку в Осло в пятницу и вместо этого поедет в Брюссель для переговоров по российским замороженным активам.