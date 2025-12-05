Норвегія планує придбати ще два підводні човни у Німеччині, щоб моніторити субмарини РФ

Уряд Норвегії вирішив замовити у Німеччині ще два додаткові підводні човни.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії у п’ятницю, пише "Європейська правда".

Норвегія вже підписала контракт на будівництво чотирьох сучасних підводних човнів з німецьким постачальником ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS). Два норвезьких підводні човни вже будуються в Німеччині.

Нові підводні човни також будуть замовлені у компанії tkMS. Додаткове замовлення коштуватиме 46 млрд норвезьких крон ($4,55 млрд).

Країни НАТО перебувають у процесі збільшення витрат на оборону під тиском адміністрації президента США Дональда Трампа та через тривалу війну в Україні.

Норвегія як член НАТО контролює величезну територію Північної Атлантики площею 2 мільйони квадратних кілометрів, яку використовують атомні підводні човни російського північного флоту.

Ключовим завданням норвезьких підводних човнів буде спостереження за російськими субмаринами, база яких розташована на Кольському півострові, що межує з Норвегією.

"Ми бачимо, що російські сили в Північній Атлантиці та у Баренцовому морі активізують свою діяльність", – прокоментував міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

За даними міністерства, перший із шести підводних човнів має бути поставлений у 2029 році.

Раніше стало відомо, що Британія і Норвегія об’єднують зусилля флотів для нагляду за субмаринами РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджав про явну загрозу від флоту РФ на півночі.