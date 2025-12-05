Норвегия намерена купить еще две подлодки у Германии, чтобы мониторить субмарины РФ

Правительство Норвегии решило заказать в Германии еще две дополнительные подводные лодки.

Об этом сообщило Министерство обороны Норвегии в пятницу, пишет "Европейская правда".

Норвегия уже подписала контракт на строительство четырех современных подводных лодок с немецким поставщиком ThyssenKrupp Marine Systems (tkMS). Две норвежские подводные лодки уже строятся в Германии.

Новые подводные лодки также будут заказаны у компании tkMS. Дополнительный заказ будет стоить 46 млрд норвежских крон ($4,55 млрд).

Страны НАТО находятся в процессе увеличения расходов на оборону под давлением администрации президента США Дональда Трампа и из-за длительной войны в Украине.

Норвегия как член НАТО контролирует огромную территорию Северной Атлантики площадью 2 миллиона квадратных километров, которую используют атомные подводные лодки российского северного флота.

Ключевой задачей норвежских подводных лодок будет наблюдение за российскими субмаринами, база которых расположена на Кольском полуострове, граничащем с Норвегией.

"Мы видим, что российские силы в Северной Атлантике и в Баренцевом море активизируют свою деятельность", – прокомментировал министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик.

По данным министерства, первая из шести подводных лодок должна быть поставлена в 2029 году.

Ранее стало известно, что Британия и Норвегия объединяют усилия флотов для надзора за субмаринами РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал о явной угрозе от флота РФ на севере.