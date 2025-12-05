Російське посольство у Великій Британії заявляє, що посол Андрей Келін "категорично відкидає" звинувачення у причетності російських спецслужб до загибелі британської громадянки Дон Стерджесс, отруєної нервовим агентом "Новічок".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Напередодні у Британії опублікували довгоочікуваний звіт про смерть Дон Стерджесс. 44-річна жінка загинула в результаті "безрозсудного" замаху на колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

У звіті стверджується, що Путін і агенти військової розвідки РФ несуть "моральну відповідальність" за її смерть, а британський уряд раніше вже звинувачував у цьому Росію.

Посольство РФ вимагає надати інформацію про Скрипаля та його дочку, які, судячи з усього, переховуються після замаху на їхнє життя.

Посольство також стверджує, що Велика Британія намагається "зірвати" переговорний процес щодо України.

"Оприлюднення звіту збігається з погіршенням позицій Києва та невдачами, яких зазнали українські збройні сили на лінії фронту", – зазначає посольство.

Нагадаємо, Велика Британія напередодні оголосила про новий раунд санкцій проти Росії – цього разу проти її військової розвідки.

Торік у жовтні у Британії розпочалося публічне розслідування смерті жінки Дон Стерджесс, яку, як вважають, неумисно вбили "Новічком" на тлі намагань отруїти подвійного агента Сергєя Скрипаля.