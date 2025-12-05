Российское посольство в Великобритании заявляет, что посол Андрей Келин "категорически отвергает" обвинения в причастности российских спецслужб к гибели британской гражданки Дон Стерджесс, отравленной нервным агентом "Новичок".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Накануне в Британии опубликовали долгожданный отчет о смерти Дон Стерджесс. 44-летняя женщина погибла в результате "безрассудного" покушения на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

В отчете утверждается, что Путин и агенты военной разведки РФ несут "моральную ответственность" за ее смерть, а британское правительство ранее уже обвиняло в этом Россию.

Посольство РФ требует предоставить информацию о Скрипале и его дочери, которые, судя по всему, скрываются после покушения на их жизнь.

Посольство также утверждает, что Великобритания пытается "сорвать" переговорный процесс по Украине.

"Обнародование отчета совпадает с ухудшением позиций Киева и неудачами, которые понесли украинские вооруженные силы на линии фронта", – отмечает посольство.

Напомним, Великобритания накануне объявила о новом раунде санкций против России – на этот раз против ее военной разведки.

В октябре прошлого года в Британии началось публичное расследование смерти женщины Дон Стерджесс, которую, как считают, непреднамеренно убили "Новичком" на фоне попыток отравить двойного агента Сергея Скрипаля.