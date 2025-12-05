Укр Рус Eng

Головний аеропорт Шотландії годину не працював через технічний збій

Новини — П'ятниця, 5 грудня 2025, 13:40 — Марія Ємець

Аеропорт шотландського Единбурга на годину зупиняв роботу через збій у системах.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

Проблема у найбільшому аеропорту Шотландії виникла близько 9 ранку за британським часом. В офіційному X о 9:29 опублікували оголошення, що у цифровій системі диспетчерів руху виник збій і у зв’язку з цим відправлення рейсів припинено на невизначений час.  

Труднощі ймовірно виникли суттєво раніше, аніж про це офіційно повідомили – пасажир з рейсу, що мав вилітати о 9:05, розповів, що вони зайшли на борт о 8:30, і невдовзі пілот повідомив, що відліт відкладається через технічні проблеми в аеропорту. 

Інший пасажир, що мав вилітати до Единбурга з Бірмінгема, розповів, що їхній рейс у також затримали.

Трохи більш як за годину в адміністрації повідомили, що відновлюють звичайну роботу аеропорту і подякували пасажирам за розуміння. 

Внаслідок несправності системи постраждають близько 27 рейсів на відправлення та 11 прибуваючих. Зокрема, літак Delta Airlines, що прямував з Нью-Йорка, переспрямували до Дубліна в Ірландії.

Багато рейсів на табло висвічуються як такі, що затримуються.

Тим часом у Литві перша авіакомпанія скасувала вечірній рейс до Вільнюса через регулярні нальоти метеокуль з Білорусі, що призводять до закриття повітряного простору. 

Востаннє аеропорт Вільнюса закривали через метеокулі ввечері 3 грудня.



