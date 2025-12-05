Головний аеропорт Шотландії годину не працював через технічний збій

Аеропорт шотландського Единбурга на годину зупиняв роботу через збій у системах.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Проблема у найбільшому аеропорту Шотландії виникла близько 9 ранку за британським часом. В офіційному X о 9:29 опублікували оголошення, що у цифровій системі диспетчерів руху виник збій і у зв’язку з цим відправлення рейсів припинено на невизначений час.

Труднощі ймовірно виникли суттєво раніше, аніж про це офіційно повідомили – пасажир з рейсу, що мав вилітати о 9:05, розповів, що вони зайшли на борт о 8:30, і невдовзі пілот повідомив, що відліт відкладається через технічні проблеми в аеропорту.

Інший пасажир, що мав вилітати до Единбурга з Бірмінгема, розповів, що їхній рейс у також затримали.

Трохи більш як за годину в адміністрації повідомили, що відновлюють звичайну роботу аеропорту і подякували пасажирам за розуміння.

Внаслідок несправності системи постраждають близько 27 рейсів на відправлення та 11 прибуваючих. Зокрема, літак Delta Airlines, що прямував з Нью-Йорка, переспрямували до Дубліна в Ірландії.

Багато рейсів на табло висвічуються як такі, що затримуються.

Тим часом у Литві перша авіакомпанія скасувала вечірній рейс до Вільнюса через регулярні нальоти метеокуль з Білорусі, що призводять до закриття повітряного простору.

Востаннє аеропорт Вільнюса закривали через метеокулі ввечері 3 грудня.





