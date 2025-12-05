Главный аэропорт Шотландии час не работал из-за технического сбоя

Аэропорт шотландского Эдинбурга на час останавливал работу из-за сбоя в системах.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Проблема возникла около 9 утра по британскому времени. В официальном X в 9:29 опубликовали объявление, что в цифровой системе диспетчеров движения возник сбой и в связи с этим отправка рейсов приостановлена на неопределенное время.

Трудности вероятно возникли существенно раньше, чем об этом официально сообщили – пассажир с рейса, который должен был вылетать в 9:05, рассказал, что они зашли на борт в 8:30, и вскоре пилот сообщил, что отлет откладывается из-за технических проблем в аэропорту.

Чуть более чем через час в администрации сообщили, что восстанавливают обычную работу аэропорта и поблагодарили пассажиров за понимание.

В результате неисправности системы пострадают около 27 рейсов на отправление и 11 прибывающих. В частности, самолет Delta Airlines, следовавший из Нью-Йорка, перенаправили в Дублин в Ирландии.

Многие рейсы на табло высвечиваются как задерживающиеся.

Тем временем в Литве первая авиакомпания отменила вечерний рейс в Вильнюс из-за регулярных налетов метеошаров из Беларуси, приводящих к закрытию воздушного пространства.

Последний раз аэропорт Вильнюса закрывали из-за метеошаров вечером 3 декабря.