В Еврокомиссии ответили Вэнсу на обвинения ЕС в цензуре

В Европейской комиссии ответили вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на его обвинения в цензуре в связи со штрафом ЕС для американской соцсети Х.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье, сообщает "Европейская правда".

Ренье подчеркнул, что штраф, объявленный Х в связи с нарушением Закона о цифровых услугах (DSA), "не имеет ничего общего с цензурой". Также, по его словам, этот штраф не имеет ничего общего с модерацией контента.

"DSA и наше цифровое законодательство не имеют ничего общего с цензурой. Я могу привести вам некоторые цифры по этому поводу. В этом году, то есть с января по декабрь 2025 года, Instagram принял более 118 миллионов решений по модерации контента здесь, в ЕС. Facebook принял более 413 миллионов решений по модерации контента в ЕС – не мы, а платформа(приняла эти решения). X – более 616 000 решений по модерации контента. Это факты. Это не спекуляции. Это реальные факты", – сказал спикер.

Он добавил, что Еврокомиссия стремится, чтобы платформы социальных сетей гарантировали, что граждане стран ЕС могут обжаловать необоснованные решения по модерации контента, принятые крупными технологическими компаниями.

"Сегодняшние решения не имеют ничего общего с решениями по модерации контента", – подчеркнул еще раз представитель комиссии.

Пресс-секретарь комиссии Паула Пиньо добавила, что в ЕК "согласились не соглашаться с тем, как некоторые люди в США воспринимают наше законодательство". "Оно не касается цензуры, и мы уже неоднократно повторяли это с этой трибуны", – сказала она.

Еврокомиссия наложила на компанию X штраф в размере 120 миллионов евро за нарушение обязательств по прозрачности. Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория и непредоставление доступа к публичным данным.

Комментируя сообщения о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".

В августе в ЕС пообещали не ослаблять свои законы в сфере регулирования техгигантов только для того, чтобы угодить США.