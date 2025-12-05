Еврокомиссия оштрафовала Х Маска на 120 млн евро за нарушение законов ЕС

Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, была оштрафована в пятницу регуляторными органами ЕС на 120 млн евро за нарушение правил ЕС по онлайн-контенту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро за нарушение обязательств по прозрачности в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA).

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

"Использование компанией X "синей галочки" для "проверенных учетных записей" вводит пользователей в заблуждение. Это нарушает обязательства DSA для онлайн-платформ запрещать обманчивые дизайнерские практики в своих услугах. На X любой может заплатить, чтобы получить статус "проверенного", без того, чтобы компания тщательно проверяла, кто стоит за учетной записью, что затрудняет пользователям оценку подлинности учетных записей и контента, с которым они взаимодействуют", – отметили в ЕК.

По словам Еврокомиссии, эта обманчивая практика подвергает пользователей риску мошенничества, в частности подделки личности, а также других форм манипуляций со стороны злоумышленников.

Кроме того, репозиторий рекламы X не соответствует требованиям DSA по прозрачности и доступности. "Доступные и удобные для поиска репозитории рекламы имеют решающее значение для исследователей и гражданского общества для выявления мошенничества, гибридных угроз, скоординированных информационных операций и фальшивой рекламы", – пояснили в ЕК.

Также, согласно утверждению Еврокомиссии, X не выполняет свои обязательства согласно DSA по предоставлению исследователям доступа к публичным данным платформы.

Штраф, наложенный сегодня, был рассчитан с учетом характера этих нарушений, их тяжести с точки зрения пострадавших пользователей ЕС и их продолжительности.

Это первое решение о невыполнении требований в соответствии с DSA.

Теперь X имеет 60 рабочих дней, чтобы сообщить Комиссии о конкретных мерах, которые она намерена принять для прекращения нарушения статьи 25 (1) DSA, связанного с обманчивым использованием синих галочек, и 90 дней – по поводу других нарушений.

Невыполнение решения может привести к периодическим штрафным санкциям.

Комментируя сообщения о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".

В ЕС ответили Вэнсу, что штраф "не имеет ничего общего с цензурой".