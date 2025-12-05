У Швейцарії підсумували консультації щодо нової угоди з ЄС: більшість – за

Швейцарський уряд отримав підтримку від переважної більшості груп, з якими проводив консультації щодо нової угоди, яка поглибить зв'язки з Європейським Союзом.

Як пише "Європейська правда", про це у пʼятницю повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Швейцарська влада повідомила, що отримала понад 300 відповідей на пакет пропозицій щодо перегляду відносин між Швейцарією та США, про які домовилися минулого року.

"Проміжний звіт показує, що переважна більшість учасників консультацій позитивно оцінюють як пакет Швейцарія-ЄС в цілому, так і результати переговорів", – йдеться в повідомленні.

Федеральна рада додала, що рекомендації, як очікується, будуть направлені до швейцарського парламенту в березні 2026 року. Також очікується, що швейцарці висловлять свою думку щодо угоди на референдумі.

Нагадаємо, Швейцарія та Європейський Союз у грудні 2024 року оприлюднили нову угоду про оновлення двосторонніх відносин.

Угода охоплює всі сфери – від електроенергії до державної допомоги, транспорту та свободи пересування, а також фінансовий внесок Швейцарії в ЄС.

Переговори сторін про оновлення двосторонніх відносин почались у березні 2024 року та включали понад 200 переговорних зустрічей.