Швейцарское правительство получило поддержку от подавляющего большинства групп, с которыми проводило консультации по новому соглашению, которое углубит связи с Европейским Союзом.

Как пишет "Европейская правда", об этом в пятницу сообщил Федеральный совет Швейцарии.

Швейцарские власти сообщили, что получили более 300 ответов на пакет предложений по пересмотру отношений между Швейцарией и США, о которых договорились в прошлом году.

"Промежуточный отчет показывает, что подавляющее большинство участников консультаций положительно оценивают как пакет Швейцария-ЕС в целом, так и результаты переговоров", – говорится в сообщении.

Федеральный совет добавил, что рекомендации, как ожидается, будут направлены в швейцарский парламент в марте 2026 года. Также ожидается, что швейцарцы выскажут свое мнение относительно соглашения на референдуме.

Напомним, Швейцария и Европейский Союз в декабре 2024 года обнародовали новое соглашение об обновлении двусторонних отношений.

Соглашение охватывает все сферы – от электроэнергии до государственной помощи, транспорта и свободы передвижения, а также финансовый вклад Швейцарии в ЕС.

Переговоры сторон об обновлении двусторонних отношений начались в марте 2024 года и включали более 200 переговорных встреч.