Франція розслідує дані про появу невідомих дронів над базою атомних субмарин

Французькі прокурори розпочали розслідування після того, як у четвер пізно ввечері над базою атомних підводних човнів на узбережжі Атлантичного океану, ймовірно, пролетіли безпілотники.

Про це повідомив у п'ятницю прокурор Жан-Марі Блін, відповідальний за військові справи в місті Ренн, його цитує Reuters, інформує "Європейська правда".

За даними прокурора, про польоти повідомлялося з 19:00 у четвер до 1:00 у п'ятницю вранці, причому більшість спостережень припадала на перші дві години.

Він спростував повідомлення про те, що по дронах відкривали вогонь, проте зазначив, що правоохоронці вжили "запобіжних заходів".

Блін сказав, що розслідування наразі зосереджене на перевірці того, чи дійсно в небі були дрони.

"Деякі повідомлення можуть бути повністю вигаданими, інші – набагато серйознішими", – вказав прокурор.

Він сказав, що повідомлення надійшли від різних людей на місці події, включаючи жандармів і військових офіцерів.

Як повідомляли, п'ять безпілотників було виявлено над базою підводних човнів Іль-Лонг у Бретані, на заході Франції.

Цей інцидент відбувся після серії нещодавніх вторгнень дронів у повітряний простір НАТО, коли безпілотні літальні апарати протягом останніх місяців літали навколо важливих військових об'єктів та цивільної інфраструктури по всій Європі, зокрема в Бельгії, Німеччині, Данії та Норвегії.

Зокрема, німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.