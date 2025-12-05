Франция расследует данные о появлении неизвестных дронов над базой атомных подлодок

Французские прокуроры начали расследование после того, как в четверг поздно вечером над базой атомных подводных лодок на побережье Атлантического океана, вероятно, пролетели беспилотники.

Об этом сообщил в пятницу прокурор Жан-Мари Блин, ответственный за военные дела в городе Ренн, его цитирует Reuters, информирует "Европейская правда".

По данным прокурора, о полетах сообщалось с 19:00 в четверг до 1:00 в пятницу утром, причем большинство наблюдений приходилось на первые два часа.

Он опроверг сообщения о том, что по дронам открывали огонь, однако отметил, что правоохранители приняли "предупредительные меры".

Блин сказал, что расследование пока сосредоточено на проверке того, действительно ли в небе были дроны.

"Некоторые сообщения могут быть полностью вымышленными, другие – гораздо более серьезными", – указал прокурор.

Он сказал, что сообщения поступили от разных людей на месте происшествия, включая жандармов и военных офицеров.

Как сообщалось, пять беспилотников были обнаружены над базой подводных лодок Иль-Лонг в Бретани, на западе Франции.

Этот инцидент произошел после серии недавних вторжений дронов в воздушное пространство НАТО, когда беспилотные летательные аппараты в течение последних месяцев летали вокруг важных военных объектов и гражданской инфраструктуры по всей Европе, в частности в Бельгии, Германии, Дании и Норвегии.

В частности, немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.