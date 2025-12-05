Сейм Польщі схвалив бюджет на наступний рік з 4,81% ВВП на оборону

Польський Сейм у пʼятницю ухвалив закон про бюджет на 2026 рік, який передбачає рекордну в історії країни частку витрат на оборону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

За ухвалення закону про бюджет на наступний рік проголосували 233 депутати Сейму Польщі, 197 були проти, жоден не утримався.

Бюджетний закон на 2026 рік передбачає, що витрати Польщі становитимуть 918,9 млрд злотих, а бюджетний дефіцит становитиме 271,7 млрд злотих. Співвідношення державного боргу до ВВП складе 53,8%, залишаючись нижче законодавчого порогу в 55%.

У бюджеті на 2026 рік заплановано рекордні видатки Польщі на оборону, що перевищують 200 млрд злотих, що відповідає 4,81% ВВП. Ці кошти мають бути спрямовані на модернізацію армії та підтримку системи безпеки.

Закон про бюджет ще має ухвалити Сенат Польщі (верхня палата парламенту), після чого його передають на підпис президенту. Він має підписати бюджет протягом семи днів або скерувати до Конституційного трибуналу (суду).

Польща вже у 2025 році є лідером у Північноатлантичному Альянсі за співвідношенням оборонних витрат до ВВП.

Безпрецедентна зміна в підході до витрат на озброєння відбулася лише після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. У відповідь на погіршення міжнародної ситуації на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі було ухвалено амбітну фінансову мету в розмірі 5% ВВП.