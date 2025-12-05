Сейм Польши одобрил бюджет на следующий год с 4,81% ВВП на оборону

Польский Сейм в пятницу принял закон о бюджете на 2026 год, который предусматривает рекордную в истории страны долю расходов на оборону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

За принятие закона о бюджете на следующий год проголосовали 233 депутата Сейма Польши, 197 были против, никто не воздержался.

Бюджетный закон на 2026 год предусматривает, что расходы Польши составят 918,9 млрд злотых, а бюджетный дефицит составит 271,7 млрд злотых. Соотношение государственного долга к ВВП составит 53,8%, оставаясь ниже законодательного порога в 55%.

В бюджете на 2026 год запланированы рекордные расходы Польши на оборону, превышающие 200 млрд злотых, что соответствует 4,81% ВВП. Эти средства должны быть направлены на модернизацию армии и поддержку системы безопасности.

Закон о бюджете еще должен принять Сенат Польши (верхняя палата парламента), после чего его передают на подпись президенту. Он должен подписать бюджет в течение семи дней или направить в Конституционный трибунал (суд).

Польша уже в 2025 году является лидером в Североатлантическом альянсе по соотношению оборонных расходов к ВВП.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.