У ЄС відкинули альтернативу "репараційній позиці" для України через Угорщину

Угорщина заблокувала ухвалення потенційного рішення про випуск єврооблігацій для фінансування України – ідея, яку Єврокомісія висунула як альтернативу позиці за рахунок заморожених активів Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Під час засідання послів держав ЄС у Брюсселі у пʼятницю Будапешт відхилив ідею випуску спільних облігацій, забезпечених семирічним бюджетом ЄС, для фінансування України.

Як пише Politico, це "позбавляє ЄС потенційного "плану Б" на випадок, якщо не вдасться знайти спосіб використання заморожених активів російської держави для фінансування кредиту Києву в розмірі 165 млрд євро".

Цього тижня стало відомо, що Єврокомісія розглядає запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС або "репараційні позики" зі знерухомлених росактивів, щоб профінансувати Україну у наступні два роки.

Але план щодо росактивів загальмував через опір Бельгії, яка побоюється потенційних кроків у відповідь з боку США.

За даними агентства Bloomberg, США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.