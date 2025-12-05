В ЕС отвергли альтернативу "репарационному займу" для Украины через Венгрию

Венгрия заблокировала принятие потенциального решения о выпуске еврооблигаций для финансирования Украины – идея, которую Еврокомиссия выдвинула в качестве альтернативы займу за счет замороженных активов России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Во время заседания послов государств ЕС в Брюсселе в пятницу Будапешт отклонил идею выпуска совместных облигаций, обеспеченных семилетним бюджетом ЕС, для финансирования Украины.

Как пишет Politico, это "лишает ЕС потенциального "плана Б" на случай, если не удастся найти способ использования замороженных активов российского государства для финансирования кредита Киеву в размере 165 млрд евро".

На этой неделе стало известно, что Еврокомиссия рассматривает заимствования на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС или "репарационные займы" из обездвиженных росактивов, чтобы профинансировать Украину в следующие два года.

Но план по росактивам затормозил из-за сопротивления Бельгии, которая опасается потенциальных ответных шагов со стороны США.

По данным агентства Bloomberg, США провели лоббирование в нескольких странах Европейского Союза, пытаясь заблокировать планы ЕС по использованию замороженных активов РФ для обеспечения займа Украине.