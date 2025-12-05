Посол США домагався зустрічі із Саркозі, коли той був в увʼязненні

Посол США у Франції Чарльз Кушнер попросив дозволу відвідати колишнього французького президента Ніколя Саркозі у в'язниці під час його недавнього короткочасного ув'язнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами близького до Саркозі джерела Reuters, його зустріч з американським послом під час увʼязнення так і не відбулася. Дозвіл на неї дав апеляційний суд Парижа.

Водночас хоча Кушнер і колишній президент Франції все ж зустрілися за межами в'язниці.

Джерело, близьке до Саркозі, відмовилося надати Reuters додаткову інформацію про його зустріч з Кушнером, крім того, що колишній президент планує написати про цей епізод у своїй новій книзі "Щоденник в'язня", яка вийде наступного тижня.

Представник Державного департаменту заявив, що Кушнер "хотів відвідати колишнього президента Саркозі з особистої симпатії та поваги до Саркозі як колишнього глави французької держави і людини, яка була хорошим другом Сполучених Штатів".

Ніколя Саркозі з кінця жовтня утримувався у паризькій в'язниці "Ля Санте" після засудження у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року з боку Лівії.

10 листопада суд задовольнив прохання Саркозі про звільнення з в'язниці до розгляду апеляції.

