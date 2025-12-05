Посол США добивался встречи с Саркози, когда тот был в заключении

Посол США во Франции Чарльз Кушнер попросил разрешения посетить бывшего французского президента Николя Саркози в тюрьме во время его недавнего кратковременного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам близкого к Саркози источника Reuters, его встреча с американским послом во время заключения так и не состоялась. Разрешение на нее дал апелляционный суд Парижа.

В то же время, хотя Кушнер и бывший президент Франции все же встретились за пределами тюрьмы.

Источник, близкий к Саркози, отказался предоставить Reuters дополнительную информацию о его встрече с Кушнером, кроме того, что бывший президент планирует написать об этом эпизоде в своей новой книге "Дневник заключенного", которая выйдет на следующей неделе.

Представитель Государственного департамента заявил, что Кушнер "хотел посетить бывшего президента Саркози из личной симпатии и уважения к Саркози как бывшему главе французского государства и человеку, который был хорошим другом Соединенных Штатов".

Николя Саркози с конца октября удерживался в парижской тюрьме "Ля Санте" после осуждения по делу о финансировании его президентской кампании 2007 года со стороны Ливии.

10 ноября суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

