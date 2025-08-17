Трамп каже, що Китай не вторгнеться на Тайвань під час його президентства

Американський президент Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав йому, що не буде "рухатися вперед" щодо Тайваню, доки президент США залишатиметься на посаді.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що світові лідери, включно із Сі, ніколи не спробують напасти на Тайвань, доки він буде президентом.

"Я не вірю, що це може статися, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – сказав мені президент Сі", – поділився Трамп.

США давно намагаються стримати Пекін від будь-яких військових дій, спрямованих на об'єднання самокерованого острова Тайвань з Китаєм силою.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Китай може переконати Росію напасти на територію НАТО.

А в червні колишній начальник Генштабу армії Великої Британії генерал Патрік Сандерс заявив, що високопосадовці британських збройних сил попереджають про небезпеку одночасного збройного конфлікту Заходу з Росією та Китаєм, якщо Велика Британія та країни НАТО не прискорять переозброєння.

