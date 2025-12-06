У Трампа представили стратегию предотвращения конфликта с Китаем из-за Тайваня

Американский президент Дональд Трамп планирует предотвратить конфликт с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря путем усиления военной мощи США и союзников.

Об этом говорится в новом стратегическом документе США, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Администрация Трампа изложила свой подход к одному из самых чувствительных дипломатических вопросов в мире в официальном документе "Стратегия национальной безопасности", опубликованном в пятницу, 5 декабря.

Это происходит в то время, когда Пекин усиливает давление на Тайвань и Японию, развернув на этой неделе корабли в водах, близлежащих к ним.

"Предотвращение конфликта вокруг Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом", – говорится в документе.

Это первая такая стратегия после вступления Трампа в должность в январе.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но являются его ключевым международным партнером и по закону обязаны обеспечивать острову возможность самообороны. Новая стратегия значительно жестче документа 2017 года: тогда Тайвань упоминался трижды в одном предложении, в рамках традиционной дипломатической терминологии.

Нынешняя версия упоминает Тайвань восемь раз в трех абзацах, подчеркивая его стратегическое значение: расположение в ключевых торговых водах, а также доминирование в производстве полупроводников.

"Мы создадим армию, способную предотвратить агрессию в любом месте" в цепочке островов, простирающейся от Японии до Юго-Восточной Азии. Но американские военные не могут и не должны делать это самостоятельно. Наши союзники должны активизировать свои усилия и потратить – а что еще важнее, сделать – гораздо больше для коллективной обороны", – говорится в заявлении.

Это усилит "способность США и их союзников предотвращать любые попытки захватить Тайвань" или любые другие шаги, которые "сделают невозможной защиту этого острова".

Летом Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин сказал ему, что не будет "двигаться вперед" в отношении Тайваня, пока президент США остается на посту.

