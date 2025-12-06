У Чехії викрили масштабну шахрайську схему з виплатами на українок

У чеському місті Острава чотирьох людей звинуватили у привласненні мільйонів крон, які були призначені для допомоги жінкам з України, що переїхали до Чехії після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

До липня 2023 року у Чехії власникам житла, які надавали безкоштовне житло біженцям з України, виплачувались субсидії на підставі заяв про фінансову підтримку.

Криміналісти з'ясували, що з кінця 2022 року до середини 2023 року двоє іноземців зловживали необізнаністю та скрутним становищем понад сімдесяти жінок з України.

"Спочатку вони запропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. Потім, зловживаючи отриманими банківськими ідентифікаційними даними жінок, вони подавали від їхнього імені електронні заявки на отримання допомоги для солідарних домогосподарств", – повідомила речниця поліції Острави Соня Штетінська.

Жінки, які добросовісно надали шахраям свої банківські дані, необхідні для подання онлайн-заявок, не мали про це жодного уявлення. Загалом збиток, заподіяний Чехії, склав майже 2,8 мільйона чеських крон.

Для легалізації грошей двоє чоловіків попросили допомоги у своїх партнерок, які знали, що це доходи від злочинної діяльності. Ці кошти вони витрачали на дорогі поїздки закордон і покупки в онлайн-магазинах.

У чеській поліції не уточнюють осіб зловмисників, але кажуть, що це "громадяни ЄС із південного сходу Центральної Європи, які тимчасово проживають у Чеській Республіці".

Нагадаємо, у жовтні 2025 року районний суд чеського міста Клатови засудив громадянку України до двох років позбавлення волі з відстрочкою на 28 місяців за шахрайство з державними коштами.

Тоді ж повідомлялось, що Україна передала Чехії громадянина цієї країни, який був учасником мережі шахрайських кол-центрів, що обманювала громадян ЄС.