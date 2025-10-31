Україна видала Празі чеха, учасника мережі шахрайських кол-центрів

Україна передала Чехії громадянина цієї країни, який був учасником мережі шахрайських кол-центрів, що обманювала громадян ЄС.

Про це у п’ятницю повідомили у Національній поліції України, пише "Європейська правда".

Українські та чеські правоохоронці спільно знешкодили мережу кол-центрів, які виманювали гроші у жителів Євросоюзу. Ще одного учасника цієї схеми, громадянина Чехії, нещодавно затримали у Вінницькій області та передали чеській поліції.

Раніше в межах міжнародної спецоперації поліція зупинила діяльність злочинної організації, яка видавала себе за фінансові служби та отримувала доступ до банківських рахунків чехів. Мережу кол-центрів організував житель Дніпра 1992 року народження. До схеми входили і громадяни Чехії, які працювали "операторами".

Декількох іноземців, причетних до шахрайства, уже затримали та відправили на батьківщину. Інших оголосили у міжнародний розшук через бази Інтерполу.

Одного з них, 28-річного громадянина Чехії, оперативники кримінальної поліції затримали на Вінниччині. Під час обшуку в нього знайшли підроблене посвідчення міжнародної організації.

За участі департаментів карного розшуку та міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, а також Держприкордонслужби, затриманого передали чеським правоохоронцям.

Нагадаємо, цієї весни стало відомо, що чеські правоохоронні органи у співпраці з СБУ припинили діяльність шахрайського угруповання в Україні, що виманювало гроші у чехів та інших європейських громадян фальшивими пропозиціями інвестицій.

У березні цього року у Польщі телефонні шахраї "попалися", випадково зателефонувавши поліцейському.



