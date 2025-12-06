В Чехии раскрыли масштабную мошенническую схему с выплатами украинкам

В чешском городе Острава четырех человек обвинили в присвоении миллионов крон, которые были предназначены для помощи женщинам из Украины, переехавшим в Чехию после полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

До июля 2023 года в Чехии владельцам жилья, которые предоставляли бесплатное жилье беженцам из Украины, выплачивались субсидии на основании заявлений о финансовой поддержке.

Криминалисты выяснили, что с конца 2022 года до середины 2023 года двое иностранцев злоупотребляли неосведомленностью и затруднительным положением более семидесяти женщин из Украины.

"Сначала они предложили им помощь в оформлении гуманитарной помощи. Затем, злоупотребляя полученными банковскими идентификационными данными женщин, они подавали от их имени электронные заявки на получение помощи для солидарных домохозяйств", – сообщила пресс-секретарь полиции Остравы Соня Штетинская.

Женщины, которые добросовестно предоставили мошенникам свои банковские данные, необходимые для подачи онлайн-заявок, не имели об этом ни малейшего представления. В целом ущерб, нанесенный Чехии, составил почти 2,8 миллиона чешских крон.

Для легализации денег двое мужчин попросили помощи у своих партнерш, которые знали, что это доходы от преступной деятельности. Эти средства они тратили на дорогие поездки за границу и покупки в онлайн-магазинах.

В чешской полиции не уточняют личности злоумышленников, но говорят, что это "граждане ЕС с юго-востока Центральной Европы, временно проживающие в Чешской Республике".

Напомним, в октябре 2025 года районный суд чешского города Клатовы приговорил гражданку Украины к двум годам лишения свободы с отсрочкой на 28 месяцев за мошенничество с государственными средствами.

Тогда же сообщалось, что Украина передала Чехии гражданина этой страны, который был участником сети мошеннических колл-центров, обманывавших граждан ЕС.