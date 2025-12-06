Орбан відправляє до Росії "велику бізнес-делегацію"

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у суботу сказав, що в найближчі дні до Москви вирушить угорська делегація для переговорів з питань бізнес-співпраці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Під час заходу в місті Кечкемет у центральній Угорщині Орбан сказав, що в найближчі дні до Москви вирушить "велика бізнес-делегація".

Прем'єр-міністр Угорщини сказав, що він готується до "повоєнного світу", саме тому найближчими днями велика ділова делегація вирушить до російської столиці.

За словами Орбана, представники делегації будуть обговорювати саме питання економічного співробітництва, оскільки, на його думку, потрібно думати наперед, бо війна Росії проти України та санкції колись закінчаться.

Інших деталей про склад і цілі делегації премʼєр Угорщини не розкрив.

Зазначимо, що сам Віктор Орбан наприкінці листопада вже здійснив візит до Москви у складі великої урядової делегації, аби забезпечити Угорщині енергопостачання на зиму та на наступний рік за доступною ціною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував Орбана за його візит до Путіна, сказавши, що він "подорожує без європейського мандата і консультацій".