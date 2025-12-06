Орбан отправляет в Россию "большую бизнес-делегацию"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что в ближайшие дни в Москву отправится венгерская делегация для переговоров по вопросам бизнес-сотрудничества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Во время мероприятия в городе Кечкемет в центральной Венгрии Орбан сказал, что в ближайшие дни в Москву отправится "большая бизнес-делегация".

Премьер-министр Венгрии сказал, что он готовится к "послевоенному миру", поэтому в ближайшие дни большая деловая делегация отправится в российскую столицу.

По словам Орбана, представители делегации будут обсуждать именно вопросы экономического сотрудничества, поскольку, по его мнению, нужно думать наперед, потому что война России против Украины и санкции когда-нибудь закончатся.

Других деталей о составе и целях делегации премьер Венгрии не раскрыл.

Отметим, что сам Виктор Орбан в конце ноября уже совершил визит в Москву в составе большой правительственной делегации, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и на следующий год по доступной цене.

Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал Орбана за его визит к Путину, сказав, что он "путешествует без европейского мандата и консультаций".