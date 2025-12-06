В Австрии предостерегли от покупки рождественского печенья через интернет

На фоне роста стоимости традиционного рождественского печенья в Австрии власти предупредили, что покупать его у частных производителей через интернет может быть опасно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

По оценкам ORF, килограмм рождественского печенья в Австрии может стоить до 40 евро. Причиной этого является инфляция в Австрии, которая является одной из самых высоких в ЕС и привела к подорожанию шоколада, сахара и масла.

Как следствие, в сети появился "черный рынок" рождественского печенья. Частные лица предлагают купить больше печенья и по более низкой цене, что привлекает потребителей.

Как сообщает ORF, это вызвало реакцию налоговой службы и инспекторов по контролю качества пищевых продуктов в Австрии. Ведь многие продавцы не соблюдают требования, предъявляемые к производителям продуктов питания.

Только в прошлом году австрийские власти получили 25 жалоб на частных продавцов печенья. Им грозят штрафы от 700 до 3600 евро.

Австрийские власти также предупреждают о рисках для здоровья, например, из-за отсутствия информации об аллергенах.

Недавно письма нидерландского отеля, разосланные муниципалитетам по всей стране, спровоцировали вмешательство полиции из-за их подозрительного содержания – которое оказалось рецептом печенья.

В 2022 году сообщалось, что из-за особенностей работы парламента Норвегии депутаты были вынуждены вернуть колбасу, которую им подарило пиар-агентство по случаю рождественских праздников.