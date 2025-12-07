Сикорский посоветовал Маску улететь на Марс после призыва "ликвидировать" ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал улететь на Марс американскому миллиардеру Илону Маску, который ранее призвал "ликвидировать" ЕС, возмущаясь штрафом своей платформе Х.

Об этом Сикорский написал в Х, сообщает "Европейская правда".

В своем посте в Х Маск спросил: "Сколько времени осталось до исчезновения ЕС?".

Также к своему посту он добавил подпись: "Ликвидировать ЕС".

В ответ на это Сикорский написал: Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские приветствия.

В отдельном посте польский министр также обратил внимание, что призыв Маска "ликвидировать" ЕС поддержал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если кто-то еще сомневался, кому служит вся эта антиевропейская болтовня о суверенитете. Тем, кто хочет зарабатывать на распространении ненависти, и тем, кто хочет покорить Европу", – написал он.

Регуляторные органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Это решение резко раскритиковали топ-чиновники США, приравняв действия Еврокомиссии к "цензуре".

Это не первый случай, когда Илон Маск и Евросоюз заочно спорят. Ранее миллиардер уже выдвигал претензии к "недемократическому" характеру избрания главы Еврокомиссии.