Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами: 18 загиблих

Щонайменше 18 мігрантів загинули внасдлідок перекидання надувного судна на південь від грецького острова Крит.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на eKathimerini.

Надувне судно, на борту якого перебувало не менше 20 мігрантів, перекинулося в суботу біля південно-східного узбережжя Криту, внаслідок, за підтвердженими даними, загинули 18 осіб.

Місцеві ЗМІ повідомили, що надувне судно було виявлено турецьким торговим судном, що пропливало біля узбережжя Криту.

Двоє людей були врятовані. Рятувальна операція триває; в ній беруть участь судно і літак європейського прикордонного агентства Frontex, вертоліт і три торгові судна.

Нещодавно міністр міграції та притулку Греції Танос Плевріс заявив, що нові законодавчі заходи різко скоротили міграційні потоки та посилили захист грецьких та європейських кордонів.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який, зокрема, передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.