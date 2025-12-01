У Греції фіксують зменшення притоку шукачів притулку після посилення міграційної політики

Міністр міграції та притулку Греції Танос Плевріс заявив, що нові законодавчі заходи різко скоротили міграційні потоки та посилили захист грецьких та європейських кордонів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

"За останні чотири місяці минулого року було зафіксовано 27 324 прибулих морем з Афганістану, Пакистану, Бангладеш, Судану, Єгипту, а також Сирії. Це не було питанням біженців. Цього року ми маємо 13 857 за той самий період. Це вдвічі менше, ніж у липні, коли були рівні цифри. Іншими словами, ми маємо 50% скорочення потоків після прийняття нових заходів. Зрозуміло, що нові заходи мали вплив", – сказав він.

За словами Плевріса, "зі складу населення ми бачимо, що зараз домінують ті, хто вірить, що вони можуть отримати притулок. Кількість громадян, які знають, що їх затримають, коли вони прибудуть і подадуть заяву про надання притулку, зменшилася", додавши, що цей зсув пояснює зміну в кількості прибулих з літа.

Він сказав, що тих, хто в'їжджає до Греції, інформують про те, що якщо їхнє прохання про притулок буде відхилено, розпочнеться процедура повернення, додавши, що "наступним етапом, на якому ми ще маємо багато роботи, є збільшення кількості повернень".

Щодо кількості мігрантів у країні, Плевріс сказав, що "легальних мігрантів налічується 793 тисячі", а кількість недокументованих мігрантів не відповідає "перебільшеним оцінкам". Він сказав, що процес легалізації за останні чотири роки зробив легальним статус лише 28 тисяч осіб, що, за його словами, свідчить про те, що "у нас немає тих цифр, які люди вважають, що ми маємо".

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який, зокрема, передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.

Нещодавно мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.