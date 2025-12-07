Грецію сколихнув землетрус магнітудою 4,8

У суботу на півдні Греції, в регіоні Пелопоннес, стався землетрус магнітудою 4,8.

Про це повідомляє eKathimerini, пише "Європейська правда".

За даними Геологічної служби США (USGS), епіцентр землетрусу знаходився на глибині 12,4 кілометра.

Німецький дослідницький центр геонаук (GFZ) спочатку оцінив магнітуду землетрусу в 6,36.

Як зазначено, інформації про будь-які пошкодження не надходило.

У листопаді землетрус стався на півночі Нідерландів, його пов’язують з наслідками видобутку газу. Також значної сили землетрус стався на Кіпрі.