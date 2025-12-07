Грецию всколыхнуло землетрясение магнитудой 4,8

В субботу на юге Греции, в регионе Пелопоннес, произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Об этом сообщает eKathimerini, пишет "Европейская правда".

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился на глубине 12,4 километра.

Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ) первоначально оценил магнитуду землетрясения в 6,36.

Как отмечается, информации о каких-либо повреждениях не поступало.

В ноябре землетрясение произошло на севере Нидерландов, его связывают с последствиями добычи газа. Также землетрясение значительной силы произошло на Кипре.