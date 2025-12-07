Президент Чехії: якщо Путін переможе в Україні, ми всі програємо

Президент Чехії Петр Павел застерігає від будь-яких поступок на користь Росії в ході намагань врегулювати розв’язану Кремлем війну проти України.

Про це чеський президент заявив в інтерв’ю The Sunday Times, повідомляє "Європейська правда".

Павел попередив, що перемога кремлівського правителя Владіміра Путіна в Україні стане поразкою всього Заходу.

"Якщо ми дозволимо Росії вийти з цього конфлікту переможницею, ми всі програємо", – підкреслив він.

У контексті схожості поточної ситуації з 1938 роком, коли європейські країни дозволили Адольфу Гітлеру анексувати Чехословаччину, щоб уникнути масштабнішої агресії, Павел зазначив, що цього разу Захід винен не стільки в тому, що зрадив українців, скільки в тому, що йому знову не вистачило колективної мужності відстоювати свої власні цінності.

"Те, що ми робимо зараз, я б не назвав зрадою України. Я б назвав це небажанням – небажанням захищати принципи, які ми всі стверджуємо, що захищаємо", – вказав президент Чехії.

Водночас він додав, що необхідно зробити все, щоб не дати Україні програти цю війну.

"Ми просто не можемо дозволити Україні програти цей конфлікт. Загроза насильства, порушення повітряного простору, підпали та інші гібридні атаки (проти європейських країн) тільки посиляться", – зазначив Павел.

Водночас він визнав, що Європі зрештою знадобиться нова угода про безпеку з Москвою, але тільки на правильних умовах.

"Якщо ми будемо думати про будь-які майбутні відносини з Росією, то вони можуть розпочатися тільки після укладення мирної угоди і в процесі, який призведе до нової угоди про безпеку в Європі", – сказав Павел.

Тим часом спецпосланець президента США Кіт Келлог раніше заявив, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька".

Як відомо, президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

