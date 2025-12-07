Президент Чехии: если Путин победит в Украине, мы все проиграем

Президент Чехии Петр Павел предостерегает от любых уступок в пользу России в ходе попыток урегулировать развязанную Кремлем войну против Украины.

Об этом чешский президент заявил в интервью The Sunday Times, сообщает "Европейская правда".

Павел предупредил, что победа кремлевского правителя Владимира Путина в Украине станет поражением всего Запада.

"Если мы позволим России выйти из этого конфликта победительницей, мы все проиграем", – подчеркнул он.

В контексте сходства текущей ситуации с 1938 годом, когда европейские страны позволили Адольфу Гитлеру аннексировать Чехословакию, чтобы избежать более масштабной агрессии, Павел отметил, что на этот раз Запад виноват не столько в том, что предал украинцев, сколько в том, что ему снова не хватило коллективного мужества отстаивать свои собственные ценности.

"То, что мы делаем сейчас, я бы не назвал предательством Украины. Я бы назвал это нежеланием – нежеланием защищать принципы, которые мы все утверждаем, что защищаем", – указал президент Чехии.

В то же время он добавил, что необходимо сделать все, чтобы не дать Украине проиграть эту войну.

"Мы просто не можем позволить Украине проиграть этот конфликт. Угроза насилия, нарушение воздушного пространства, поджоги и другие гибридные атаки (против европейских стран) только усилятся", – отметил Павел.

В то же время он признал, что Европе в конечном итоге понадобится новое соглашение о безопасности с Москвой, но только на правильных условиях.

"Если мы будем думать о каких-либо будущих отношениях с Россией, то они могут начаться только после заключения мирного соглашения и в процессе, который приведет к новому соглашению о безопасности в Европе", – сказал Павел.

Между тем спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко".

Как известно, президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Виткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

Читайте также статью "ЕП" из Брюсселя: НАТО без Штатов, ОБСЕ без России? Как Кремль и Белый дом строят новую схему "мира" в Европе.