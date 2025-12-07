В Германии дроны стали чаще угрожать гражданской авиации

В Германии в этом году зафиксировали рост количества инцидентов, когда неизвестные дроны создавали угрозу для гражданской авиации.

Соответствующие данные Управления воздушным движением (DFS) приводит DW, сообщает "Европейская правда".

DFS сообщило, что в период до конца ноября зафиксировали 208 инцидентов, в которых беспилотные летательные аппараты представляли опасность для авиационных операций, что значительно превышает 149 таких случаев за тот же период прошлого года.

Эта цифра уже превышает 161 инцидент, зарегистрированный за весь 2024 год, что является предыдущим рекордом для страны.

Наблюдения дронов несколько раз приводили к приостановке работы крупных аэропортов.

В большинстве случаев операторы дронов не могут быть идентифицированы. Однако власти все чаще подозревают, что в некоторых случаях к инцидентам могут быть причастны иностранные государства.

Наиболее пострадавшим аэропортом стал крупнейший авиационный узел Германии во Франкфурте, где до конца ноября было зарегистрировано 45 случаев, по сравнению с 17 за аналогичный период прошлого года.

В Германии дронам запрещено летать ближе 1,5 км от мест взлета и посадки самолетов. Нарушение этого правила может повлечь тюремное заключение на срок до 10 лет.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.