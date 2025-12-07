Павел не исключил, что Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны

Президент Чехии Петр Павел не исключил, что в будущем Европа будет более жестко реагировать на провокации РФ и однажды может пойти на сбивание российского дрона или самолета.

Как сообщает "Европейская правда", об этом чешский президент заявил в интервью The Sunday Times.

Павел отметил, что нерешительность западных лидеров проявится, в частности, в ненадлежащей реакции на нарушение воздушного пространства российскими дронами и самолетами.

По его словам, Москва видит эти пробелы в европейской безопасности и пользуется ими.

При этом президент Чехии убежден, что у НАТО есть веские основания для того, чтобы дать гораздо более жесткий отпор, чем это было до сих пор.

"Я считаю, что если эти нарушения будут продолжаться, наступит момент, когда нам придется применить более жесткие меры, в том числе, возможно, сбить российский самолет или беспилотник. Россия не допустила бы повторения нарушений своего воздушного пространства. И мы должны поступить так же", – подчеркнул он.

Павел добавил, что эти нарушения являются преднамеренными, хорошо спланированными и направленными на достижение нескольких целей.

"Одной из них является демонстрация того, что Россия может это сделать. Другой – проверка нашей системы противовоздушной обороны. Но это также проверка нашей решимости действовать в порядке самообороны", – добавил он.

СМИ ранее писали, что на фоне инцидентов с российскими дронами, нарушающими воздушное пространство стран НАТО, в Европе задумались над тем, какой активный ответ можно дать на гибридные действия РФ.

Сообщали также, что в Еврокомиссии планируют создать разведывательное подразделение "для укрепления возможностей". В то же время среди топ-чиновников ЕК нет единодушия по этому поводу.