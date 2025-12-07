Прем’єри Британії та Нідерландів обговорили подальшу підтримку України

Прем’єр-міністри Сполученого Королівства та Нідерландів провели телефонну розмову, у якій ключовою темою була підтримка України і триваючі "мирні перемовини".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке британського уряду за підсумками розмови.

Прем’єр Британії Кір Стармер і прем’єр Нідерландів Дік Схооф обговорили посилення Росією ударів по Україні, зокрема Києву, останнім часом, що вимагає сталої міжнародної підтримки для української оборони.

Також Стармер розповів колезі про заплановану на 8 грудня зустріч у Лондоні з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і президентом України Володимиром Зеленським щодо триваючих "мирних перемовин" та наступних кроків.

"Лідери наголосили, що безпека України є життєво важливою для безпеки Європи, і що їхні країни через міжнародну співпрацю, включно з "коаліцією рішучих", завжди будуть підтримувати Україну", – йдеться у заяві.

За даними Politico, європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.

Американський портал Axios неофіційно дізнався подробиці розмови Зеленського з Віткоффом і Кушнером, що відбулася у суботу.