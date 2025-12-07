Премьеры Великобритании и Нидерландов обсудили дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министры Соединенного Королевства и Нидерландов провели телефонный разговор, в котором ключевой темой была поддержка Украины и продолжающиеся "мирные переговоры".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в коммюнике британского правительства по итогам разговора.

Премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Нидерландов Дик Схооф обсудили усиление Россией ударов по Украине, в частности по Киеву, в последнее время, что требует постоянной международной поддержки для украинской обороны.

Также Стармер рассказал коллеге о запланированной на 8 декабря встрече в Лондоне с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно продолжающихся "мирных переговоров" и следующих шагов.

"Лидеры подчеркнули, что безопасность Украины жизненно важна для безопасности Европы, и что их страны через международное сотрудничество, включая "коалицию решительных", всегда будут поддерживать Украину", – говорится в заявлении.

По данным Politico, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без какой-либо помощи.

Американский портал Axios неофициально узнал подробности разговора Зеленского с Виткоффом и Кушнером, который состоялся в субботу.