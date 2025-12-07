Кубілюс: у разі провалу "мирного плану Трампа" потрібна європейська пропозиція для України

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що Європі варто розробити власні пропозиції щодо припинення російсько-української війни, якщо поточні перемовини, ініційовані адміністрацією Трампа, закінчаться нічим.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить Politico.

Кубілюс критично висловився з приводу того, що Європа не бере на себе ініціативу і лише реагує у відповідь на спроби США зупинити російсько-українську війну.

"Кожні пів року ми бачимо нові "плани" і в якомусь сенсі у мене відчуття, що ми тут немов очікуємо на плани, які прийдуть з Вашингтона цього року. Такі плани мали би надходити також з Брюсселя або з Берліна", – зазначив єврокомісар.

На його думку, Європі "вкрай важливо" напрацювати власний пакет пропозицій – для того, щоб гарантувати собі місце за столом переговорів.

"Ми повинні мати можливість обговорювати два плани: один європейський і один, можливо, підготовлений нашими американськими друзями… щоб знайти синергію між цими двома планами та досягти найкращого результату", – сказав Андрюс Кубілюс.

Також він висловив думку, що Європі варто у своєму плануванні враховувати сценарій, якщо ст. 5 НАТО "не спрацює" тоді, коли виникне потреба її застосувати.

За даними Politico, європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп повернеться до свого висновку про те, що провина за триваючу війну в Україні – саме на Росії, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.

