Кубилюс: в случае провала "мирного плана Трампа" нужно европейское предложение для Украины

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс считает, что Европе стоит разработать собственные предложения по прекращению российско-украинской войны, если текущие переговоры, инициированные администрацией Трампа, закончатся ничем.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Politico.

Кубилюс критически высказался по поводу того, что Европа не берет на себя инициативу и только реагирует в ответ на попытки США остановить российско-украинскую войну.

"Каждые полгода мы видим новые „планы" и в каком-то смысле у меня ощущение, что мы здесь словно ожидаем планы, которые придут из Вашингтона в этом году. Такие планы должны поступать также из Брюсселя или из Берлина", – отметил еврокомиссар.

По его мнению, Европе "крайне важно" разработать собственный пакет предложений – для того, чтобы гарантировать себе место за столом переговоров.

"Мы должны иметь возможность обсуждать два плана: один европейский и один, возможно, подготовленный нашими американскими друзьями... чтобы найти синергию между этими двумя планами и достичь наилучшего результата", – сказал Андрюс Кубилюс.

Также он высказал мнение, что Европе стоит в своем планировании учитывать сценарий, если ст. 5 НАТО "не сработает" тогда, когда возникнет необходимость ее применить.

По данным Politico, европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за продолжающуюся войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без какой-либо помощи.

