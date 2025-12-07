У Кремлі з оптимізмом прокоментували нову стратегію з нацбезпеки США

У Кремлі з оптимізмом прокоментували положення нової стратегії з нацбезпеки США, яку презентували раніше цього тижня.

Як повідомляє "Интерфакс", про це заявив речник Кремля Дмітрій Пєсков в ефірі телеканалу "Россия 1"

Коментуючи презентовану стратегію, Пєсков зазначив, що там "є формулювання проти конфронтації, у бік діалогу та розбудови добрих відносин".

"Це, з одного боку, добре. Але з іншого боку, ми знаємо, що буває таке, що усе дуже гарно і концептуально написано, але те, що у них називається deep state, робить все інакше. Тож нам потрібно дуже уважно слідкувати за тим, як реалізують цю концепцію", – додав речник Кремля.

Заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв у своїх коментарях похвалив документ за "реальну оцінку багатьох сучасних викликів".

Після ремарок, що це "лише політичні декларації" і значення документа не варто перебільшувати, Медведєв додав, що йому це схоже на "спробу розвороту великого корабля, який довго йшов по інерції і нарешті вирішив змінити курс".

"Вперше за багато років Вашингтон відверто говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність у Євразії та налагоджувати відносини з Росією", – зазначив він.

У Стратегії нацбезпеки США підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, глава МЗС Німеччини відкинув "зовнішні поради" США, що стосуються Європи, а міністр закордонних справ Норвегії відзначив, що "щось подібне лунало від Москви".

У Єврокомісії зазначили, що ЄС цінує трансатлантичні відносини, але рішення щодо ЄС ухвалюватиме сам ЄС.