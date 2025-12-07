В Кремле с оптимизмом прокомментировали новую стратегию по нацбезопасности США

В Кремле с оптимизмом прокомментировали положения новой стратегии по нацбезопасности США, которую представили ранее на этой неделе.

Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

Комментируя представленную стратегию, Песков отметил, что там "есть формулировки против конфронтации, в сторону диалога и выстраивания добрых отношений".

"Это, с одной стороны, отрадно, но, с другой стороны – мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция", – добавил пресс-секретарь Кремля.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своих комментариях похвалил документ за "реальную оценку многих современных вызовов".

После замечаний, что это "только политические декларации" и значение документа не стоит преувеличивать, Медведев добавил, что ему это не похоже на "попытку разворота большого корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс".

"Впервые за много лет Вашингтон откровенно говорит о необходимости восстанавливать стратегическую стабильность в Евразии и налаживать отношения с Россией", – отметил он.

В Стратегии нацбезопасности США подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, глава МИД Германии отверг "внешние советы" США, касающиеся Европы, а министр иностранных дел Норвегии отметил, что "нечто подобное звучало из Москвы".

В Еврокомиссии отметили, что ЕС ценит трансатлантические отношения, но решения по ЕС будет принимать сам ЕС.